NBA》明星賽4人入選不嫌多 湯普森：因為戰績比較好
2017/02/15 18:31
湯普森。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺球員艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）日前受訪時因為馬刺僅一人入選明星賽而頗有微詞，認為球隊戰績只落後勇士一點，但卻只有一人入選，「有些不對」，對此勇士「浪花弟」湯普森（Klay Thompson）提出回應，他認為從帳面上來看，勇士戰績比較好，所以才能有4個人入選。
「我覺得他（艾德瑞吉）也應該有機會入選，他們成績也很好。但我覺得我們可以有4個人入選，是因為我們有更棒的成績，在明星賽前，我們的敗場數還能維持在個位數，這非常難達成。」對於艾德瑞吉的看法，湯普森表示，他沒什麼意見，可是他也不想去爭論這些事情，「我很高興可以跟我的隊友和教練一同參與明星賽，我從來沒想過會待在一支有4位全明星賽球員的球隊，其中還有一個是我，這太不真實了，但我希望這不會是最後一次。」
西部明星賽先發名單包括勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）與前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、火箭後衛哈登（James Harden）、馬刺前鋒雷納德（Kawhi Leonard）、鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis），而其他替補球員包括湯普森、D.格林（Draymond Green）、爵士海沃德（Gordon Hayward）、國王「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）、灰熊中鋒M.加索（Marc Gasol）與快艇D.喬丹（DeAndre Jordan）。
艾德瑞吉。（資料照，法新社）
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