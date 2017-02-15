中職》林威廷加薪50％ 富邦合約下週可望全談定

林威廷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕衛冕軍富邦悍將持續和球員們談約，整體薪資總額預計上揚，但各球員上揚幅度不等。富邦悍將總監陳俊池說，原則上希望下週能和所有球員都簽約，現階段僅激勵獎金等部分細節還未取得共識。

富邦悍將3位大咖球員林益全、胡金龍、高國輝都入選經典賽，3人都還在國外，預計明天啟程返台，不少主力球員也正進行談約，林威廷、陳凱倫、林琨笙等人都接近談定，只差激勵獎金部分尚未定案，因此未正式簽約。據了解，今年打出生涯最多轟的林威廷，去年月薪僅10萬，今年新合約加薪幅度可能達50%上下。

富邦總監陳俊池說，目前僅差球員所屬經紀人同意球團條件，就能完成簽約，期望下週能全數完成。