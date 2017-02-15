NBA》覬覦東部龍頭寶座？矮腳虎：我們的目標是騎士

I.湯瑪斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕排名東部第2的塞爾提克與騎士僅有2.5場差距，若綠衫軍維持高昂氣勢，東部龍頭之爭將更顯膠著，當家球星I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）也直言：「我們的目標是騎士」。

塞爾提克近11戰只吞下1敗，今年至今也僅輸過5場球，以36勝19敗緊追在騎士的38勝16敗之後，雙方僅有2.5場勝差，I.湯瑪斯表示，「我始終向前看，也將目光放在騎士上，我們的距離很近。」

僅管防守悍將布萊德利（Avery Bradley）因傷缺陣，綠衫軍依然氣勢如虹，4場客場之旅拿下3勝，I.湯瑪斯說：「我們從防守做起，在攻防轉換間找尋機會，近期的勝利給我們很大的信心。」

塞爾提克雖高居第2，不過後頭追兵巫師與老鷹也來勢洶洶，分別也只有2.5及3.5場差距，東部龍頭之爭將越顯白熱化。

布萊德利（右）受阿基里斯腱傷勢困擾。（資料照，法新社）