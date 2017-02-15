WSBL》陳鈺君飆致命三分 國泰險勝台元

陳鈺君（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕WSBL強權國泰昨不敵電信吞下本季第二敗後，今重整旗鼓再戰台元，雖然一路跌跌撞撞，上半場打完還以9分落後，第3節在鄭伊秀單節10分的帶領下，加上陳鈺君讀秒階段砍進致命三分順利反撲，終場以60：56收下勝利。

上半場打完，台元仍以29：20領先，第3節國泰在鄭伊秀帶領下急起直追，反以2分超前，兩隊陷入拉鋸，台元在決勝節時靠著劉希曄與吳盈潔聯手一度取得小幅領先，但在倒數階段，國泰陳鈺君投進關鍵三分球，加上台元最後一波進攻未能得手，還送上一次罰球機會，國泰最後以4分之差獲勝。

此役替補上陣的鄭伊秀攻下全場最高19分7籃板，陳鈺君則進帳13分5抄截；台元則以吳盈潔繳17分10籃板成績最佳，林宛瑜挹注10分2籃板。

鄭伊秀（左）。（資料照，記者林正堃攝）

吳盈潔。（資料照，記者王藝菘攝）