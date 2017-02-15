籃球》頂級新秀被譽為下一個柯瑞 當事人爸爸卻超不爽？
2017/02/15 21:14
（翻攝自推特）
〔體育中心／綜合報導〕今年NBA選秀前十大順位的頂級新秀朗佐（Lonzo Ball），最近被媒體拿來和NBA當紅球星柯瑞（Stephen Curry）比較，而他的父親日前卻表示，他認為這是一種汙辱。
近期有許多人認為，朗佐的能力與投射方式非常像6呎6吋（198公分）的柯瑞，而他的父親在接受訪問時表示，他對於這樣的發言非常不滿意，因為他認為沒有人會想要拿來被比較，訪問過程中，朗佐的父親還一度不耐的說：「朗佐在NBA裡當然會比柯瑞還好。」
事實上朗佐的父親還有兩個兒子LiAngelo與波爾（LaMelo Ball），前者曾在高中比賽砍下72分，後者則是之前在比賽時，中場預告大號3分球驚動全美的高中生，兩人在美國也都是相當知名的籃球運動員。
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