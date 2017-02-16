勇士主場再戰國王 今日賽事轉播與預告
2017/02/16 07:18
早安，自由體育為讀者獻上精彩賽事!
公鹿將作客籃網，兩隊前3次交手皆由籃網吞敗，在籃網「一哥」林書豪持續缺陣的情況下，籃網是否有機會扳倒公鹿，敬請期待!
勇士主場迎戰國王，兩隊上次交手於本月5號，當時勇士以3分差吞下敗仗，杜蘭特更只繳出10分的成績，今日對戰兩隊會有什麼表現，千萬不要錯過！
08：30 公鹿vs.籃網（愛爾達體育）
11：30 國王vs.勇士（緯來體育）
杜蘭特。（法新社）
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