勇士主場再戰國王 今日賽事轉播與預告

2017/02/16 07:18

早安，自由體育為讀者獻上精彩賽事!

公鹿將作客籃網，兩隊前3次交手皆由籃網吞敗，在籃網「一哥」林書豪持續缺陣的情況下，籃網是否有機會扳倒公鹿，敬請期待!

勇士主場迎戰國王，兩隊上次交手於本月5號，當時勇士以3分差吞下敗仗，杜蘭特更只繳出10分的成績，今日對戰兩隊會有什麼表現，千萬不要錯過！

08：30 公鹿vs.籃網（愛爾達體育）
11：30 國王vs.勇士（緯來體育）

杜蘭特。（法新社）

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