MLB》時代的眼淚 A-Rod、史威瑟改任洋基教練
2017/02/15 21:17
A-Rod。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕洋基今展開春訓，球團宣布A-Rod（Alex Rodriguez）、史威瑟（Nick Swisher）將加入春訓教練團陣容，與日籍球星松井秀喜等人一同指導年輕球員。
A-Rod去年球季從洋基退休，成為球隊顧問，也偶爾到電視台擔任球評，球團今天宣布，今年開季前他將與史威瑟等人一同加入春訓教練團，這也是他們兩人首度在球隊春訓中扮演教練的角色。
史威瑟在2009至2012期間曾效力於洋基，也曾是球隊奪冠班底，2013年轉戰印地安人，雖然去年他再度回到洋基並簽下小聯盟約，但未能獲得上大聯盟機會。
今年春訓，洋基教練團星光熠熠，除了A-Rod、史威瑟外還有松井秀喜、高塞吉（Goose Gossage）、傑克森（Reggie Jackson）、基德瑞（Ron Guidry）藍道夫（Willie Randolph）等人。
史威瑟。（資料照，美聯社）
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