NBA》魏少場均大三元太狂 尼克教頭大讚執教他是夢想

魏斯布魯克（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克明將前進奧克拉荷馬對決雷霆，尼克總教練何納塞克（Jeff Hornacek）表示將嚴防雷霆一哥「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）肆虐，也大讚魏少「能夠執教他是每個教練的夢想。」

何納塞克在尼克與雷霆賽前受訪表示，將對雷霆全員進行嚴防「我們會試著讓魏斯布魯克減速，如果我們能打出上役對戰馬刺的表現，成功守住每個人，那我想一切就沒問題了。」

不過魏斯布魯克今年勁爆的個人數據仍讓何納塞克折服，「你只要看著他的眼睛，就知道他將與眾不同，他用屬於他自己的方式不斷訓練，然後持續前進，能夠執教他是每個教練的夢想。」

魏斯布魯克目前繳出30.9分10.1助攻10.4籃板的場均大三元成績，若持續維持這樣的手感，將成為傳奇球星「大O」羅柏森（Oscar Robertson）後首位場均大三元球員。

尼克總教練何納塞克。（資料照，美聯社）