WSBL》魏于淳繳19分 台電力退電信本季首勝開胡

魏于淳。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕昨天擊敗衛冕軍國泰，電信今迎戰本季尚未開胡的台電卻踢到鐵板，決勝節魏于淳攻下12分，外加投進關鍵三分，率隊以51：47獲勝，台電也收下睽違已久的本季首勝。

上半場打完，台電以27：24小幅領先電信，但第3節進攻當機單節僅拿下4分，讓電信有機可乘，一度超前，直到第4節魏于淳挺身而出，單節攻下12分，率隊成功摘下本季首勝。

此役魏于淳繳全場最高19分3籃板，當家中鋒林紀妏貢獻12分12籃板；電信則以黃湘婷13分2籃板表現最佳，王俐云12分7籃板次之。