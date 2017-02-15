經典賽》李帶溵調整進度落後 韓可能以3左投先發

南韓經典賽投手戰力也頗為吃緊。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年經典賽即將在3月開打，台灣隊總教練郭泰源最擔心投手戰力，事實上，南韓投手群也讓總教練金寅植有些憂慮，特別是原定先發投手李帶溵調整進度落後，至今還未進牛棚練投，有可能轉調中繼。

這屆經典賽南韓帶13名投手，原本在金寅植作戰藍圖當中，左投梁玹種、張元準和右投李帶溵扛3大主力先發投手，不過李帶溵還在進行體能訓練，預計後天首度進牛棚練投，確定不會在南韓赴日本沖繩移訓期間登板投球。

去年李帶溵遭日職羅德解約後，已好幾個月沒比賽，今年1月12日他進警察廳服兵役。南韓2月23日返國，預計打3場自辦熱身賽，依序為25、26日對古巴，28日對澳洲，屆時李帶溵才有機會首次在實戰投球。

根據韓媒報導，如果李帶溵無法擔任先發投手，另一左投車雨燦將擠進先發輪值，形成3大先發都是左投的狀況；另外，低肩側投禹奎珉也是可能的先發人選。

去年球季梁玹種（起亞虎）出賽31場都是先發，戰績10勝12敗、防禦率3.68，張元準（斗山熊）出賽27場都是先發，戰績15勝6敗、防禦率3.32，車雨燦（LG雙子）出賽24場皆先發，拿下12勝6敗、防禦率4.73。

台灣隊赴澳移訓期間打3場熱身賽，總教練郭泰源曾表示，打者對左投適應能力還需調整；可以預見的是，經典賽南韓很可能以先發左投面對台灣隊，屆時十足考驗打者對左投的適應能力。

除了左投，南韓牛棚擁有各式各樣投球姿勢的投手，其中林昌勇、禹奎珉、沈昌珉為低肩側投，3人最快球速都達150公里，朴熙洙和李賢承為左投，大聯盟強投吳昇桓扛終結者，陣容堅強，同樣考驗台灣隊打者。