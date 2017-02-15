NBA》看不下去 波總又開砲：對川普的行為很反感

帕波維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺總教頭帕波維奇（Gregg Popovich）不喜歡美國現任總統川普是眾所皆知的事情，而日前他接受訪問時，又向媒體表示對美國現任總統川普的行為舉止「非常反感。」

帕波維奇表示，大家都希望川普能替美國帶來一些改變，「不過他在競選時並沒有收斂自己的歧視言論，在他當選總統後，也沒為自己的言論道歉，我認為這非常讓人不能接受，真的讓人很反感。」

帕波維奇也提到，即使投給他的人都知道川普常有歧視言論，但基於一些特定的理由，投給他的選民仍認為可以忽略這一點，並接受川普。帕波維奇直言：「川普並不會改變自己的個性與決策，這真的讓人非常擔憂。」

帕波維奇畢業於美國空軍官校，主修蘇聯研究，在校時是籃球隊長，服役後回到空軍官效擔任助理教練，並於丹佛大學取得運動科學碩士學位，目前則執掌於聖安東尼奧馬刺隊。