高中棒球聯賽》放開來打 成德爆冷力退強敵穀保

穀保今爆冷不敵成德高中。（取自學生棒球聯盟）

〔體育中心／綜合報導〕高中棒球聯賽今持續開打，承德高中爆冷以4：2擊敗穀保家商，讓教練陳同霆都直呼意外，而另一場「花東大戰」東大體中則以8：0完封玉里高中。

「有點驚訝！」成德高中今以4：2擊敗穀保家商，賽後總教練陳同霆說：「昨天打不好因此賽前有做些微調整，加上已經確定晉級就叫他們放開打，結果沒想到竟然贏了。」

穀保先在4下靠著邱志恆安打上壘後，利用推進及李承風高飛犧牲打拿下第1分，不過成德在5上展開反攻，呂紹瑋觸身、許崴翔失誤上壘後，下一棒劉育瑋擊出左外野安打帶有2分打點將比數超前。

穀保僅在8下靠著柯佳豪、李承風、蘇煒智3支連續安打攻下1分，9下最後反攻機會更是連續獲得3次三振結束比賽，最後便以2：4落敗。

陳同霆賽後表示，「今天能拿下勝利的關鍵在於攻擊上適時把握，而守備上只要有狀況都能三振對手、化解危機，相信贏下這場會帶給球員很大的信心。」

東大體中今在「花東大戰」中，靠著先發投手潘見綸主投7局僅被擊出3支安打無失分的帶領下，最終以8：0完封玉里。

興大附農及鶯歌工商一戰，鶯歌開局便開啟攻勢率先拿下2分，最後以4：2擊敗興大。總教練王傳家表示：「本次目標只有1個，就是全力搶勝。」

未嘗敗績的高苑工商及南英商工，今分別以8：6、8：3淘汰大理高中和中道中學。美和高中則在戴焙麟、廖宇樺「背靠背」全壘打帶動下，最終以14：8擊敗育民工家。

西苑高中與彰化藝中一戰則鏖戰到9局上才分出勝負，西苑敲出連續安打攻下4分，最後便以4：0擊敗彰藝。而嘉義高中則是靠著投手賴奕成、劉崇聖壓制，以9：3淘汰中興高中。