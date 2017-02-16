林書豪前東家湖人尼克 市值可觀
2017/02/16 03:28
〔中央社〕美國職籃NBA西岸的洛杉磯湖人與金州勇士隊，以及東區的紐約尼克隊，是值多少錢排行榜中的前3名，正好台裔後衛林書豪也都曾效力過。
美國「富比世」（Forbes）雜誌公布NBA各球隊值多少錢的價碼，尼克與湖人雖然戰績都不亮眼，不過論價值分別是值33億美元、破千億台幣，以及值30億美元、約新台幣921億元的豪華隊伍。
排名第3是金州勇士隊26億美元，正好前3貴的球隊都是林書豪曾效力的隊伍，另外他的前東家休士頓火箭隊的市值估16億5000萬美元排名第8，還有夏洛特黃蜂隊相對廉價，7億8000萬美元排倒數第3居第28。
至於他目前的東家布魯克林籃網隊，雖然戰績很掙扎，不過卻在值多少錢排行榜中，以18億美元排名第7勝過火箭。
富比世公布的這份NBA球隊值多少錢排行榜，反映球隊戰績與價值沒有絕對關聯的趣味，像是東區霸主克里夫蘭騎士隊，值12億美元排名第11，西南分區目前居首的聖安東尼奧馬刺隊，值11億7500萬美元排名第12。
此外，這份排行榜也顯示，NBA富豪與平民球隊的貧富差距，湖人尼克價值超過30億美元，但是價值墊底的明尼蘇達灰狼隊與紐奧良鵜鶘隊，價值分別只有7億7000萬美元和7億5000萬美元。
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