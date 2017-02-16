NBA》市值前三高球隊 林書豪皆待過
2017/02/16 08:16
林書豪。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕美國「富比世」雜誌今公布去年NBA最有價值球隊，尼克隊市值高達33億美元（約1021億新台幣）高居第一，其次則為湖人、勇士，恰好這三支球隊，台裔球星林書豪皆效力過。上季拿下冠軍的騎士隊，僅以12億美元（約新台幣371億元）排在第11名。
根據「富比世」雜誌公布顯示，尼克隊戰績不亮眼，但市值仍有33億美元；近年戰績也不佳的湖人隊，市值也有30億美元（約新台幣928億元）；勇士則以26億美元（約新台幣804億元）排在第三。
排名第四的則為公牛，其市值為25億美元；塞爾提克則以22億元排在第五；第六則為洛杉磯快艇隊的20億美元；林書豪現效力的籃網隊雖然戰績不佳，但球隊價值仍有18億美元排在第七；火箭隊以16.5億美元排在第八；小牛隊以14.5億美元排在第九；熱火以13.5億美元排在第10。
騎士隊以12億美元排在第11名，雖然上季拿下冠軍，因要繳豪華稅，結果還虧損約4020萬美元（約新台幣12億4427萬元），快艇隊則虧損1180萬美元（約新台幣3.6億元），雷霆則虧損840萬美元（約新台幣2.5億元）。
尼克隊。（資料照，法新社）
湖人隊。（資料照，美聯社）
勇士隊。（資料照，法新社）
騎士隊。（資料照，美聯社）
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