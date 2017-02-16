MLB》春訓第一天 查普曼練投驚動球迷（影音）

2017/02/16 08:04

〔體育中心／綜合報導〕洋基以史上最大後援投手合約迎回查普曼（Aroldis Chapman），今天首度進牛棚練投，各大美媒特別從捕手視角拍攝影片，雖然是春訓第一次練投，查普曼已引起許多網友討論。

美國網友們表示，「這是春訓第一天，他應該只有用六七分力而已吧」、「球不超過95英里，我猜大概90出頭吧」、「最後一顆滑球有點犀利啊！」

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