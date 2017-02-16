NBA》格林挺歐克利 批尼克老闆「奴隸主」心態

〔體育中心／綜合報導〕歐克利（Charles Oakley）鬧場事件後，尼克老闆多蘭（James Dolan）對待球員的態度飽受批評，勇士前鋒格林（Draymond Green）昨天也提出自己的看法，並批評多蘭的心態就像過去美國南方蓄奴的奴隸主。

「首先，歐克利是尼克的傳奇球星。」格林說，「球隊應該好好對待他，為何還讓他自己買票進場？他在1990年代效力過，尼克不好他當然有資格批評。如果他批評是為球隊好，為何說出不中聽的話，就要被整支球隊拒絕往來？那是以前對待黑人的奴隸主心態，太荒謬了。過去他做什麼都對，突然間，他說出自己的感受都成問題，我決不同意（多蘭的）這種態度轉變。」



格林（右）砲轟多蘭（左）對待歐克利的態度。（USA Today）