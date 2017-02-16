MLB》跳跳投手春訓試丟 慢動作墊步清晰可見（影音）
2017/02/16 08:17
〔體育中心／綜合報導〕教士隊「跳跳虎」投手卡普斯（Carter Capps）以墊步投球聞名，今天他在春訓小試身手，讓球迷能一窺其神秘腳步的真相。
教士隊今天在推特上貼出卡普斯的投球影片，並用慢動作解析他的投球動作，可明顯看見卡普斯在投球時，會在右腳往前墊2步後將球投出，離本壘更近的距離出手，也讓打者得面對更快的球速。
卡普斯去年因傷未出賽，在季中被馬林魚交易到教士，他在2015年的直球均速高達98.9英哩（159公里），排名大聯盟第3快，加上特殊的動作，球路難讓打者破解。
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