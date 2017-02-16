NBA》朕最會賺！ 詹皇狂撈26億連三年蟬聯首位

詹姆斯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國「富比世」雜誌公布去年NBA最賺錢的球員，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）以總收入8600萬美元（約新台幣26.6億元），連續三年蟬聯首位。

詹姆斯去年賽季後與騎士隊達成3年1億美元（約新台幣30.9億元）的合約，本季薪水為3100萬美元（約新台幣9.5億元），但他場外更會賺了5500萬美元（約新台幣17億元），總收入高達8600萬美元。

杜蘭特。（USA Today Sports）

收入第二高的則是杜蘭特（Kevin Durant），杜蘭特本季以2年5430萬美元（約新台幣17億）加盟勇士，他本季薪水為2650萬美元，場外所得為3600萬元，估計杜蘭特共賺了6250萬美元（約新台幣19.3億元）。

柯瑞。（USA Today Sports）

勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）以總收入4710萬美元（約新台幣14.5億元）排在第三。他本季薪水為1210萬美元，而場外收速則有3500萬美元。

哈登。（USA Today Sports）

第四名則為「大鬍子」哈登（James Harden）的4650萬美元（約新台幣14.3億元），第五名則是雷霆後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）的4150萬美元（約新台幣12.8億元）。

魏斯布魯克。（美聯社）