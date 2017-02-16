NBA》火箭打算補強 丹東尼想簽昔日愛將
2017/02/16 10:57
丹東尼（左）想簽加林納里（右）。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕本季到目前為止，火箭戰績40勝17敗，排名西部第3名，據美媒《sportando》報導，火箭高層有意以交易方式補強陣容，金塊射手加林納里（Danilo Gallinari）就是其中一名目標球員。
加林納里的父親表示，火箭對加林納里有興趣，這可能與火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）有關。加林納里自新人球季起效力尼克3年，丹東尼當時就是總教練，兩人都來自義大利。
本季在平均34.2分鐘的上場時間裡，加林納里能得到場均17.2分、4.9籃板、2.2助攻，投籃命中率是43.2%、三分球命中率38.1%。今夏加林納里有權跳出合約，成為完全自由球員，因此火箭有機會藉丹東尼的人情攻勢網羅他。
加林納里（右）。（資料照，美聯社）
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