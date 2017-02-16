MLB》42歲老蝴蝶練投 小白球很會飄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕42歲蝴蝶球投手迪基（R.A. Dickey）本季轉戰亞特蘭大勇士，他今天首度在牛棚練投，由捕手弗勞爾斯（Tyler Flowers）接捕，美媒拍攝他的蝴蝶球，可見小白球「很會飄」。

勇士去年季後以以1年800萬美元（約2.5億台幣）簽下迪基、另以1年1250萬美元（約4億台幣）簽43歲老將柯隆（Bartolo Colon）。前者在2012年拿下塞揚獎，後者曾在2005年奪得。

勇士本季的先發輪值將有德黑蘭（Julio Teheran）、佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）、以及柯隆、迪基，第五名先發將由多人競爭。