MLB》3屆明星強投拒絕出席春訓 洋基老闆說話了

畢坦西斯在IG貼上投球照片證明自己並未懈怠。（取自instagram）

〔體育中心／綜合報導〕洋基佈局投手畢坦西斯（Dellin betances）薪資談不攏，將缺席春訓至仲裁結束為止，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）並不對此感到沮喪，認為這只是個過程。

畢坦西斯前3個明星球季合計領151萬美元（約4761萬台幣）的底薪，卻是這段期間最操勞投手（254.2局），今年終於等到首度薪資仲裁資格，向洋基討一紙500萬合約，結果被打槍，只獲得300萬報價，雙方立場都相當強硬，將在當地時間17日聽證會決定結果。

「過去幾年來我們也曾經歷過這些事情，但過程是過程，我們還是愛畢坦西斯，」史坦布瑞納表示，「他知道這點，他對球團有很多貢獻，這只是個過程罷了。」

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）也表示，雖然希望每個人都能順利報到，確保大家都準備好了，不過也理解為何畢坦西斯會缺席。

畢坦西斯固然缺席洋基春訓，但他在instagram放上投球的照片，表達自己並未懈怠，持續自主訓練當中。