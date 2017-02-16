NBA》暴龍陣容引注目 教頭：別把伊巴卡當救世主

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天碰上黃蜂，賽前暴龍總教練凱西（Dwane Casey）表示，剛加盟的伊巴卡（Serge Ibaka）並不會上場，也表示別把他當成救世主。

魔術將伊巴卡交易到暴龍，換回洛斯（Terrence Ross）與2017年第1輪選秀籤，此舉讓暴龍成為東部季後賽向騎士挑戰的熱門球隊之一，但凱西卻不希望外界期待太高。

凱西談到伊巴卡時只說：「這筆交易大大幫助我們，但別誤會我的意思，他不是救世主，我們需要全隊所有人一起努力。」

伊巴卡正式加盟暴龍。（取自暴龍FB）