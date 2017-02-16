NBA》騎士奪冠虧損12億 詹皇仍頻要求補強

詹姆斯的年薪高達3000萬美元，是聯盟薪一哥。（USA Today Sports）

〔記者陳人齊／綜合報導〕騎士去年奪冠後，與「神經刀」J.R.史密斯（J.R. Smith）談約陷入僵局，雙方直到季前訓練營才敲定4年5700萬美元的合約，儘管本季騎士團隊薪資高達1.2億美元高居聯盟第一，但仍被「大帝」詹姆斯（LeBron James）要求補強。

騎士本季補強略顯保守，除了留住奪冠陣容外，僅交易來神射手柯佛（Kyle Korver）與簽下大前鋒D.威廉斯（Derrick Williams），詹姆斯多次點名的替補控衛仍未見補強。

《富比士》今天公佈NBA的財產報告，指出騎士的資金上可能有難處，去年雖然為克利夫蘭拿下52年來首座冠軍，但總收入卻虧損4000萬美元（約新台幣12億），高額的團隊薪資與豪華稅是其中關鍵。

攤開騎士薪資表，年薪超過千萬的球星多達5位，但至今仍健康出賽的只有詹姆斯、厄文（Kyrie Irving）與T.湯普森（Tristan Thompson），洛夫（Kevin Love）因傷宣告缺陣6週，J.R.史密斯因小孩早產至今仍未歸隊。

此外騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）的5年3500萬美元合約也是騎士沉重的負擔，這還未包括前教頭布朗（Mike Brown）、布拉特（David Blatt）2人共800萬美元的薪資欠款。

算下來騎士去年約虧損4000萬美元，排名NBA歷史第5，歷史紀錄為籃網2013-14球季創下的9900萬美元虧損。