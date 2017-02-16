MLB》離開紐約來到勇士 最老投手柯隆想投到45歲

柯隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季加入勇士的43歲老投手柯隆（Bartolo Colon），可說是現役最老的投手，今天到球場準備新球季，步入生涯第20個球季，他表示想投到45歲。

去年季後與勇士簽下1年1250萬美元（約4億台幣）的合約的柯隆，他透過翻譯表示，他以為會在紐約大都會待到職棒生涯結束，並指他的家人都在紐澤西，但這是商業，他必須做對他以及家人最好的決定。柯隆說，「我很高興與勇士隊在一起。」目前他主要是保持健康。

柯隆目前生涯累積233勝，有個「性感大胖（Big Sexy）的響亮綽號，是全大聯盟最老的選手，柯隆將在5月就會滿44歲，他希望自己能投到45歲。

柯隆上季在大都會繳出15勝8敗、防禦率3.43的成績，還吃下191.2局的局數，勝場數還是全隊最多。42歲蝴蝶球投手迪基（R.A. Dickey）本季也加盟勇士，兩位都曾拿過塞揚獎的「老」投手。

柯隆（左）、迪基（右）。（美聯社）

柯隆。（美聯社）