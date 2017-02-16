歐冠》C羅沒進球沒關係！ 皇馬16強首回合照打退拿玻里
2017/02/16 11:04
本澤馬幫皇馬踢進追平分，歐冠生涯第51次進球。（歐新社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍皇家馬德里今在2017年歐洲足球冠軍聯賽16強首回合以3：1打敗義甲拿玻里；德國豪門拜仁慕尼黑則以5：1大勝英超兵工廠。
昨天凌晨西甲豪門巴塞隆納意外以0：4不敵巴黎聖日耳曼，同為西班牙豪門與衛冕軍的皇馬則拒絕憾事重演。
即便開賽8分鐘皇馬就被對手前鋒英西涅（Lorenzo Insigne）破門，好在並未因此自亂陣腳，先靠著法國前鋒本澤馬（Karim Benzema）的進球扳平戰局，此顆進球也是本澤馬生涯在歐冠第51顆，超越法國同胞前輩亨利的50顆；皇馬下半場分別靠著克羅斯（Toni Kroos）與卡塞米羅（Casemiro）相繼破門，將勝利放入口袋。
皇馬在主場取得勝利，台灣時間3月8日凌晨將前去拿玻里主場出征，大有機會完成連7年勇闖8強的紀錄。
至於兵工廠在德國試圖用鐵桶陣力拚強敵拜仁，想不到仍以1：5失利，已連續6個賽季的16強首回合失利，即便第二回合將回主場出賽，恐怕也難有奇蹟發生。
相關新聞
- 歐冠》F組最後一輪大戰 多特與皇馬攜手晉級淘汰賽 （影音）
- 歐冠》梅西獨進2球 巴塞隆納輕取對手提前晉級
- 歐冠》精彩自由球逆轉 羅斯托夫主場爆冷擊退拜仁
- 歐冠》本澤馬頭錘絕殺 皇馬提前晉級淘汰賽（影音）
- 英超》萊斯特城聯賽戰績不佳 總教練否認被歐冠影響
推薦新聞
-
高球》澳洲女子公開賽第1回合 上午組曾雅妮平標準桿2017/02/16 12:03
-
NBA》火箭打算補強 丹東尼想簽昔日愛將2017/02/16 10:57
-
MLB》離開紐約來到勇士 最老投手柯隆想投到45歲2017/02/16 10:47
-
MLB》3屆明星強投拒絕出席春訓 洋基老闆說話了2017/02/16 09:44
-
NBA》格林挺歐克利 批尼克老闆「奴隸主」心態2017/02/16 08:39