歐冠》C羅沒進球沒關係！ 皇馬16強首回合照打退拿玻里

本澤馬幫皇馬踢進追平分，歐冠生涯第51次進球。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕衛冕軍皇家馬德里今在2017年歐洲足球冠軍聯賽16強首回合以3：1打敗義甲拿玻里；德國豪門拜仁慕尼黑則以5：1大勝英超兵工廠。

昨天凌晨西甲豪門巴塞隆納意外以0：4不敵巴黎聖日耳曼，同為西班牙豪門與衛冕軍的皇馬則拒絕憾事重演。

即便開賽8分鐘皇馬就被對手前鋒英西涅（Lorenzo Insigne）破門，好在並未因此自亂陣腳，先靠著法國前鋒本澤馬（Karim Benzema）的進球扳平戰局，此顆進球也是本澤馬生涯在歐冠第51顆，超越法國同胞前輩亨利的50顆；皇馬下半場分別靠著克羅斯（Toni Kroos）與卡塞米羅（Casemiro）相繼破門，將勝利放入口袋。

皇馬在主場取得勝利，台灣時間3月8日凌晨將前去拿玻里主場出征，大有機會完成連7年勇闖8強的紀錄。

至於兵工廠在德國試圖用鐵桶陣力拚強敵拜仁，想不到仍以1：5失利，已連續6個賽季的16強首回合失利，即便第二回合將回主場出賽，恐怕也難有奇蹟發生。