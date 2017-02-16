MLB》美媒驚爆 陳偉殷老闆將任美國駐法大使
2017/02/16 10:56
羅瑞亞（左）傳聞將擔任美國駐法大使。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕美國媒體報導，在白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）的推動下，馬林魚老闆羅瑞亞（Jeffrey Loria）將擔任美國駐法大使。
羅瑞亞跟美國總統川普（Donald Trump）關係密切，選舉期間捐贈12萬5000美元（約384萬台幣）政治獻金，近日又傳將馬林魚賣給川普親家庫許納（Joshua Kushner），他的哥哥賈里德（Jared Kushner）是川普的女婿，並擔任總統特別顧問。
根據《紐約郵報》報導，白宮幕僚長蒲博思推動羅瑞亞擔任駐法大使，並且已獲得同意，但白宮與馬林魚皆拒絕評論此事，羅瑞亞也尚未回應。
除了擔任大聯盟球隊老闆，76歲的羅瑞亞也是個藝術品經銷商，同時在葉史瓦大學法學院擔任董事。
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