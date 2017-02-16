NBA》籃網又輸公鹿吞14連敗 還難堪寫下這個紀錄

籃網不敵公鹿。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕籃網今在主場迎戰勝率未滿5成公鹿，依舊未能開胡，終場125：129吞下14連敗，也繼續刷新主場16連敗的難堪隊史紀錄，他們至今戰績僅9勝47敗，是NBA史上第8次有球隊在明星賽前勝場未達雙位數。

籃網本季是聯盟最不會打主場的球隊，打完55戰後，場均在自家地盤輸10.8分，他們今對公鹿試圖擺脫惡名，儘管第三節一度落後達13分，末節急起直追，終於在哨響前2分59秒由B.羅培茲（B. Lopez）的三分彈追成115：117，可惜之後始終未能成功吹起反攻號角，最後以4分差望洋興嘆。

NBA先前僅有7隊8次在明星賽前未達雙位數勝場，籃網今成為熱火、金塊、公牛、騎士、小牛（2次）、76人、山貓後的第8隊。

籃網此役表現最佳的是中鋒B.羅培茲，他不受交易傳聞影響砍下36分外加8阻攻，更誇張的是他單場還砍進6顆三分球。

籃網吞下14連敗。（美聯社）