NBA》洛夫左膝動刀休六週 甜瓜遞補進明星賽

安東尼。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊「愛神」洛夫（Kevin Love）因左膝受傷動手術，預計缺陣六週，原本入選明星賽的他也只能退出。NBA官方今宣布由尼克隊球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）遞補，這將是他第十次參加明星賽。

安東尼本季出賽55場，場均繳出23.2分、6.1籃板、2.9助攻，將連續8年參加明星賽。安東尼在美國時間12日對上馬刺拿下25分，讓他的生涯得分來到23775分，超越傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley），躍升第25名。

洛夫本季繳出場均20分、11.1籃板、1.9次助攻，其中得分跟籃板是近三年來最佳，可惜因傷錯過個人第四次的明星賽。

洛夫。（美聯社）