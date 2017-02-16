高球》澳洲女子公開賽第1回合 上午組曾雅妮平標準桿

曾雅妮。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA巡迴賽今天在澳洲南部大城阿德雷德，展開今年春季亞太地區3場賽事，ISPS Handa澳洲女子公開賽第1回合，上午出發的選手已陸續打完，台灣女將曾雅妮以平標準桿73桿完賽，徐薇淩則以74桿繳卡。

總獎金130萬美元（約台幣4025.7萬元）的ISPS Handa澳洲女子公開賽，今年在皇家阿德雷德俱樂部舉行，今天上午第1回合開打，曾雅妮前12洞一路打Par，第13洞吞了柏忌，隨即在第14洞打回博蒂，最後以平盤作收，目前並列60名左右。

徐薇淩博蒂抓了4個，但柏忌也不少，因為最後3洞吞下2個柏忌，讓她成績由紅翻黑，74桿完賽。

這場比賽共有9名台灣選手參賽，下午出發的7名選手目前成績較好的是李旻，她從後9洞出發，靠第17洞打下老鷹，低於標準桿2桿。錢珮芸打完4洞低於標準桿1桿。今年首次在LPGA出賽程思嘉目前還未開球。還有4名業餘選手裙襬搖搖基金會贊助的俞涵軒、林子涵、盧昕妤和業餘國手洪若華。另外台裔紐西蘭選手鄭祺勻（Liv Cheng）也參加這場比賽。

目前暫居領先的是地主選手克莉克，她打出8個博蒂、無柏忌的65桿，暫以2桿之差領先南韓崔琦拉3名選手。

徐薇淩。（資料照，記者趙新天攝）