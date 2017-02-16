網球》最辣球星放生男友 與幸運男大生約會
2017/02/16 12:38
布莎兒與男大生約會。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕加拿大漂亮寶貝布莎兒（Eugenie Bouchard）是去年全球第4性感的網球選手，日前她與球迷打賭超級盃，直言獵鷹隊贏定，但愛國者隊卻在布雷迪（Tom Brady）的率領下奇蹟逆轉，讓這位性感球星得履行承諾接受男球迷的約會。
布莎兒今天履行承諾，她表示做人無論如何都要有誠信，因此今天與賭贏的20歲男大生John Goehrke到籃網隊主場欣賞與公鹿隊的比賽。
這名男大生就讀於密蘇里大學，能與22歲的性感球星約會讓他直呼「好幸運」，他說：「我原本只是想說她可能會回我，沒想到她居然會答應跟我約會。」
布莎兒與男大生約會。（取自網路）
約會完布莎兒也對男大生相當滿意，她說：「他很單純，這次約會很棒，一開始還不知道他長怎樣時讓我很擔心，但見到他後覺得他簡直棒呆了。」
布莎兒與男大生在約會過程中有說有笑，2人不時自拍，還上場一起丟籃網隊的贈品給觀眾，布莎兒最近也獲運動畫刊邀請拍攝性感泳裝照，毫無疑問這名男大生成為最幸運的球迷，但針對這次約會，外界最好奇的是布莎兒的緋聞男友，職業冰球選手卡榮（Jordan Caron）到底作何感想。
布莎兒與男大生貼臉自拍。（取自網路）
布莎兒拍攝運動畫刊性感照。（取自網路）
布莎兒拍攝運動畫刊性感照。（取自網路）
布莎兒拍攝運動畫刊性感照。（取自網路）
相關新聞
- 孟菲斯男網賽》盧彥勳雙打賽浪費10個破發 首輪止步
- 網球》自爆將被網協告 謝淑薇：我若被關要來看我
- 網球》「辛然配」強勢開胡 杜哈女網晉8強
- 台灣一哥盧彥勳力拼3盤 孟菲斯男網惜敗
- NBA》豪哥好朋友脫魯 李伊被爆熱戀「丹麥甜心」
推薦新聞
-
NBA》哈登38分的大三元無用 火箭不敵熱火2017/02/16 13:05
-
NBA》籃網又輸公鹿吞14連敗 還難堪寫下這個紀錄2017/02/16 11:09
-
NBA》火箭打算補強 丹東尼想簽昔日愛將2017/02/16 10:57
-
NBA》灰熊6.8億球星情人節獻唱 女球迷都瘋了（影音）2017/02/16 10:52
-
孟菲斯男網賽》盧彥勳雙打賽浪費10個破發 首輪止步2017/02/16 10:32