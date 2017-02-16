棒球》黃忠義兒子赴日打拚 加入獨立聯盟
2017/02/16 12:20
黃忠義（左）、黃紹熙（右）。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕日本獨立聯盟愛媛橘子海盜隊昨天公布，前中華職棒球星黃忠義的兒子黃紹熙加入球隊，這也是第4位加盟該隊的台灣球員。
黃紹熙高中曾赴日念書，主守外野但偶而也守二壘，接著在台灣體育體育運動大學完成學業。他在2015年協會盃全國成棒年度大賽打點獎拿到第四名。
愛媛橘子海盜隊過去有陽岱鋼的二哥陽品華（原名陽耀華）、吳念庭（現為西武獅）、以及陽建福曾效力過。其中，陽建福在今年重返中華職棒，加入統一獅。
黃紹熙。（資料照，記者陳志曲攝）
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