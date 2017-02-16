NBA》吹氣男再度受傷 10天短約後難留灰狼 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕史岱芬森（Lance Stephenson）上週才獲得灰狼青睞，簽下一份10天短約。不過，史岱芬森昨天（15日）面對騎士的比賽裡，他再度受傷離場，今天對金塊隊的比賽也沒有出賽。

史岱芬森本季為灰狼出賽4場，繳出場均4.3分、1.8個籃板。但他昨面對騎士中準備在弧頂位置準備接球，沒想到意外扭傷左腳踝，表情非常痛苦，最後被隊友們攙扶下場。雖然扭傷並不算嚴重，但對於只簽下10天短約的史岱芬森來說，很可能不會再留在隊上。

史岱芬森（右）。（資料照，美聯社）