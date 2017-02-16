籃球》他身高僅172公分 竟賞203公分長人大火鍋（影音）
2017/02/16 12:42
〔體育中心／綜合報導〕福特路易斯大學後衛赫南德茲（Daniel Hernandez）身高僅5呎8吋（約172.7公分），但他日前在NCAA第二級的比賽中，狠狠賞了6呎8吋（約203公分）前鋒一記大火鍋，展現驚人彈跳能力。
這記大火鍋引起美國網友熱烈討論，不過也有網友說這並不算什麼，因為身高僅175公分的「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）就曾賞給229公分的姚明一記火鍋。
羅賓森蓋鍋搖明：
相關新聞
- NBA》洛夫左膝動刀休六週 甜瓜遞補進明星賽
- NBA》籃網又輸公鹿吞14連敗 還難堪寫下這個紀錄
- NBA》朕最會賺！ 詹皇狂撈26億連三年蟬聯首位
- NBA》市值前三高球隊 林書豪皆待過
- NBA》看不下去 波總又開砲：對川普的行為很反感
推薦新聞
-
NBA》暴龍陣容引注目 教頭：別把伊巴卡當救世主2017/02/16 13:54
-
NBA》哈登38分的大三元無用 火箭不敵熱火2017/02/16 13:05
-
籃球》他身高僅172公分 竟賞203公分長人大火鍋（影音）2017/02/16 12:42
-
棒球》黃忠義兒子赴日打拚 加入獨立聯盟2017/02/16 12:20
-
高球》澳洲女子公開賽第1回合 上午組曾雅妮平標準桿2017/02/16 12:03