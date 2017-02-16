籃球》他身高僅172公分 竟賞203公分長人大火鍋（影音）

〔體育中心／綜合報導〕福特路易斯大學後衛赫南德茲（Daniel Hernandez）身高僅5呎8吋（約172.7公分），但他日前在NCAA第二級的比賽中，狠狠賞了6呎8吋（約203公分）前鋒一記大火鍋，展現驚人彈跳能力。

這記大火鍋引起美國網友熱烈討論，不過也有網友說這並不算什麼，因為身高僅175公分的「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）就曾賞給229公分的姚明一記火鍋。

羅賓森蓋鍋搖明：