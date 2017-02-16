NBA》哈登38分的大三元無用 火箭不敵熱火
2017/02/16 13:05
哈登。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭隊今天在主場迎戰近期狀況相當好的熱火，「大鬍子」哈登（James Harden）拿下38分、12籃板、12助攻，本季第15次的大三元，仍不敵熱火全隊5人得分上雙，終場火箭以109：117輸球。
火箭半場打完就落後13分，第三節一度落後到19分，火箭雖然在最後一節猛攻36分，也於事無補，終場火箭輸球。
熱火得分方面，懷特塞德（Hassan Whiteside）23分、11籃板，威特斯（Dion Waiters）23分、9籃板、7助攻，卓吉奇（Goran Dragic）21分、5助攻，麥格魯德（Rodney McGruder）11分。熱火隊全場投籃命中率高達52.4％，遠高於火箭隊的41.4％。
火箭得分部分，哈登砍下38分、12籃板、12助攻，這也是他本季第15次大三元，R.安德森（Ryan Anderson）17分，E.戈登（Eric Gordon）、卡培拉（Clint Capela）各拿12分。
懷特塞德。（美聯社）
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