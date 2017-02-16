NBA》金塊迷酸言酸語 杜蘭特怒噴垃圾話（影音）
2017/02/16 13:59
〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天兵敗丹佛，以110：132爆冷慘敗金塊，賽後當家球星杜蘭特（Kevin Durant）離開球場時遭地主球迷嗆聲，杜蘭特也用垃圾話回應球迷。
一名金塊球迷賽後對杜蘭特大喊：「我們明星賽見哦！」讓慘敗的杜蘭特相當不爽，回應：「好阿，我們會橫掃你一屁股」，為這場比賽增添不少茶餘飯後的話題。
金塊昨天出戰勇士打出本季最佳表現，全場轟進平聯盟紀錄的24記三分球，但今天打灰狼表現卻判若2隊，以99：112輸球。
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