NBA》K.湯普森砍35分 勇士宰國王刷新未連敗紀錄

K.湯普森砍35分。（歐新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士今以109：86擊敗國王，除了報了上回延長賽輸球的一箭之仇，也繼續刷新連續142場未嚐連敗的NBA紀錄。

上回客場作戰，勇士延長賽以3分差不敵國王，這回自家地盤作戰，勇士上半場雖然以47：50落後，主力D.格林（D. Green）還因朝裁判咆嘯遭驅逐出場，但陣容深度強大的他們，第3節照樣打出42：16的攻勢，一舉為勝利奠下基礎。

勇士以休息一場後的K.湯普森（K. Thompson）表現最佳，他砍下7顆三分球、取得35分，杜蘭特（K. Durant）21分次之，柯瑞則有13分進帳。