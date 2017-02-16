NBA》新狼王誕生！威金斯這一灌征服客隊球迷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕這一灌宣告灰狼隊新狼王誕生！

灰狼小前鋒威金斯（Andrew Wiggins）向來以得分爆發力著稱，今天他在面對金塊將優秀的得分天賦發揮淋漓盡致，第4節面對3人防守硬是在對方中鋒面前上演爆扣，精彩美技就連客場球迷都驚呼。

威金斯這場比賽也表現得相當神勇，全場拿下40分率領灰狼以112：99擊敗金塊，他的近況也格外火燙，已連2場轟下40分，自從灰狼灌籃王拉文（Zach LaVine）報銷後，威金斯就一肩扛起球隊，平均每場能砍下31分，幫助灰狼近5戰拿下3勝。