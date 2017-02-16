MLB》打線全大聯盟最暴力 紅襪教頭竟打算多觸擊

紅襪隊考慮新球季多下達短打戰術。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊是去年全大聯盟唯一團隊攻擊指數（OPS）破0.8的球隊，但總教練法瑞爾（John Farrell）今天表示，新球季可能會多下達短打戰術，破解對手的特殊守備佈陣。

紅襪隊去年有多達1364打席被對手採取特殊守備佈陣，全大聯盟第7多，法瑞爾已想好對策反擊，「特殊守備越來越頻繁，所以打者要有不同的攻擊方式，像是利用短打來破解佈陣，這是我們新球季會多加採取的策略之一。」

事實上，紅襪被守備佈陣有三分之一都是針對歐提茲（David Ortiz），老爹退休後，預期今年次數會回歸聯盟平均值，不過法瑞爾認為，不只有強力打者會被佈陣，整條打線都有可能面臨這種問題。

「我們發現越來越多球隊會對非典型的長打者佈陣，小布雷德利（Jackie Bradley Jr.）就是個例子，所以我們會想出一些辦法來幫助他。」法瑞爾說。

根據數據顯示，紅襪去年犧牲短打只有8次，全大聯盟最少，法瑞爾也是很少下達短打戰術的總教練，執教4季平均每季只有20次。