NBA》吉諾比利超帥氣背後傳球 讓隊友雙手灌籃（影音）
2017/02/16 14:56
〔體育中心／綜合報導〕馬刺今在客場面對魔術，終場以107：79擊敗魔術。馬刺老將吉諾比利（Manu Ginobili）在比賽中來一記超隱蔽的「背後傳球」，助隊友輕鬆灌籃，讓全場觀眾驚呼連連。
這場比賽進行到第二節，馬刺隊進行快攻，吉諾比利接獲傳球後，來個「no look pass」，單手背後傳球給雷納德（Kawhi Leonard），讓他輕鬆灌籃得分。
吉諾比利上場16分鐘，繳出2分、2助攻、2籃板的成績，馬刺靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）23分、雷納德22分，最後輕取魔術。
吉諾比利。（美聯社）
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