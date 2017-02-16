NBA》「吃T王」表弟再當衝突當事人 但苦主卻是格林？（影音）
2017/02/16 17:37
〔體育中心／綜合報導〕勇士今以109：86擊敗國王，一報上一場延長賽之仇，主力格林（Draymond Green）今天卻衰運纏身，連2節共吃3犯之外，第二節尾聲更直接遭驅逐出場。
第二節剩下最後35.7秒，國王「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）頂著格林殺入禁區，轉身上籃得手，還獲得進算加罰，完成3分打，格林因為對卡森斯伸手吞下犯規，對判決不滿的他場邊對著裁判咆嘯，再取得1個技術犯規，不料這一「T」讓格林更上火，絲毫不減他對裁判的怒意，又吞下第2次技術犯規，直接被驅逐出場。
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