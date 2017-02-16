中職》林英傑猿隊初登板 7球解決3打者
2017/02/16 16:00
林英傑7局上場中繼投球。（記者黃志源攝）
〔記者吳清正／屏東報導〕轉投Lamigo桃猿的「三毛」林英傑今天首度在熱身賽登板，連續解決3名打者，只用7球就完成1局的中繼任務。
去年季後林英傑被中信兄弟釋出，來到猿隊的初登板就對上中信，今天在自辦熱身賽第7局上場，面對第1個打者被打成強勁平飛球，猿隊游擊手林承飛跳起美技接殺，林英傑隨後連續讓2名打者擊成滾地球出局。
林英傑上一次在比賽中投球是去年8月31日，也表示，太久沒比賽了，剛上場還是很緊張，雖然順利解決3名打者，投球還不是很到位，希望控球更準一點。
林英傑7局上場中繼投球。（記者黃志源攝）
林英傑7局上場中繼投球。（記者黃志源攝）
林英傑7局上場中繼投球。（記者黃志源攝）
林英傑7局上場中繼投球。（記者黃志源攝）
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