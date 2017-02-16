NBA》魏少本季第27次大三元 雷霆輕取尼克

魏斯布魯克繳出本季第27次大三元。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕「大三元製造機」魏斯布魯克今於主場繳出本季第27次大三元，率隊以116：105擊敗尼克終止2連敗，對於即將到來的明星賽，魏少也說已做好準備，將帶著好手感享受這場盛宴。

魏斯布魯克今飆出38分14籃板12助攻，本季第27次大三元，僅次於「大O」羅柏森（Oscar Robertson）1961-62賽季41次和張伯倫（Wilt Chamberlain）1967-68賽季的31次，同時生涯也達到64次大三元。

除了魏少大三元成為全場焦點，遞補受傷「愛神」洛夫（Kevin Love）的尼克球星「甜瓜」安東尼此役繳出30分，尼克在首節打出一波16：2遙遙領先，第二節一開始還領先雷霆17分，但雷霆在次節回神，上半場打完，魏少已有19分10助攻進帳，雷霆也以62：60逆轉。

第三節還剩下7分鐘時，魏少籃板也上雙，歐拉狄波（Victor Oladipo）壓哨三分球，將領先拉開到8分，決勝節尼克一路被壓著打，11分差吞敗。

看見對手魏少繳出佳績，安東尼也甘拜下風，「對他尊敬是理所當然的，魏少就像我家人，我喜歡看他在場上奮鬥的樣子，我希望他可以在剩餘賽季繼續維持。」

明星賽即將到來，魏斯布魯克也做足萬全準備，他表示，自己已將狀態調整到最佳，只等著以全盛之姿上場比賽，對於安東尼的讚賞，魏少也回應，「一旦他在比賽進入狀況，防守他就成了非常困難的事。」

安東尼遞補洛夫進明星賽。（美聯社）