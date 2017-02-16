NBA》紐奧良遭龍捲風襲擊 戴維斯明星周幫重建

鵜鶘球星戴維斯將在明星周時協助紐奧良災民進行重建活動。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐奧良在8日遭受龍捲風肆虐，公路以及街道都受到嚴重損害，造成至少20人受傷。因此NBA球員公會以及鵜鶘隊決定在明星周時進行社區服務，協助上周因龍捲風而受害的紐奧良居民。

NBA與鵜鶘球團宣布，鵜鶘當家球星「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）將在近期率領明星賽球員，一同拜訪紐奧良東部受龍捲風侵襲的住宅以及學校，並支持重建工作。

現役以及部分退休的NBA球星也都自願加入紐奧良慈善機構的重建活動，且將親自去拜訪受創的學校。NBA球員公會與鵜鶘隊也正透過紐奧良當地的基金會籌措救濟基金。