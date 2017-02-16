網球》謝淑薇要被「告死」？ 網協兩信函澄清絕無此事

台灣網球好手謝淑薇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣網球女將謝淑薇昨晚在臉書上指控，「收到網協寄來的『妳說我們壞話，損壞我們的形象，我們要告死妳』的信函。」網球協會今在網站公布日前寄給謝淑薇的信函，欲澄清單純只想告知謝淑薇，並未要告死任何一位球員。

網協在去年12月15日寄出郵局存證信函給謝淑薇，主要強調謝淑薇在里約奧運的補助款已於去年11月23日由助理陳琬宜（現改名為陳羿蓁）取回里約奧運補助款申請單據，並申明協會在去年12月10日前，無法取得謝淑薇里約奧運核銷單據，因此無法替她申請補助款。

不過，昨晚謝淑薇在臉書上公開指控網協「要告死她」，還說，「我若被抓去關了...薇迷要來看我喔」及「我這麼愛亂說話，網協應該寫信到國際網總要求禁賽我」。

今年2月8日網協確實有發函給謝淑薇，並在最後指出，「台媏指控本協會帳務不清，除使本協會名譽受損甚巨外，亦嚴重打擊工作人員士氣。為誰護協會名譽及社會信任，以推動網球運動，本協會對台端明知不實任意虛構的指控將採取適當司法程序以捍衛正當權益，尚祈台端自重。」

（取自 「網協網站」）

（取自 「網協網站」）

（取自 「網協網站」）