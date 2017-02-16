中職》先發打序10悍將戰中國 富邦首場熱身賽8：1大勝江蘇

富邦悍將今舉行首場自辦熱身賽，對來自中國江蘇天馬取得首勝。（取自富邦悍將FB）

〔記者石毓琪／綜合報導〕富邦悍將去年11月正式接手義大犀牛，首場自辦熱身賽今天登場，對上來自中國聯賽冠軍江蘇天馬，排出罕見「先發打序10人」應戰，終場8：1大勝江蘇，為今年球季打出好的開始。

富邦悍將此役由黃亦志先發，除了在首局因二壘守備失誤，沒讓其他打者上壘，此後富邦投手輪番上陣，陳泓亦、彭世杰皆投出單局三上三下，直到5上富邦第4任投手潘庭豐被敲安後，捕手失誤讓跑者上二壘，接著江蘇跑者盜上三壘，藉由滾地球跑回本壘得到江蘇唯一1分，後來登板的蕭一傑、增菘瑋、林羿豪聯手凍結分數，未讓對手再下一城。

打擊方面，富邦悍將在首局幾乎棒棒開花，一到六棒接連安打，攻下4分大局，2下攻勢再起，陳凱倫安打攻占滿壘後，于孟雄高飛犧牲打再添1分，進入比賽後段，8下高孝儀二壘安送回1分後，吳宗峻於一三壘有人再敲出帶有1分打點的二游穿越安打，富邦終場即以8：1取得自辦熱身賽首勝。

先發投手黃亦志。（資料照，記者黃志源攝）