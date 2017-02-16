NBA》前後任雷帝明星賽將聯手？主帥柯爾回應曖昧
2017/02/16 16:50
杜蘭特（左）、魏斯布魯克。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽將在本周末開打，杜蘭特與魏斯布魯克兩人也同時入選西部明星隊，屆時是否同時登場，再度引起眾人討論，而握有決定權的總教練柯爾則語帶保留笑說：「我還沒想這個問題，但這重大的決定權似乎在總教練身上。」
「老實說，我還沒想過這問題，但執教明星賽真的充滿矛盾。」今天與國王賽前，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）被媒體問到，會如何安排陣容，特別是杜蘭特（Kevin Durant）與魏斯布魯克（Russell Westbrook），球迷是否有機會看到「前後任雷帝」再度同時登場並肩作戰？
「這真的是個好問題，這一切的決定權都在我身上」面對媒體詢問，柯爾不正面回應，反而語帶保留笑說：「作為總教練，有權力決定要如何安排替補人選。」
外媒也假設兩種可能，屆時杜蘭特有可能要求柯爾把他與魏少擺在不同時間上場，但或許他會積極爭取兩人同時上場，並藉此機會來修補兩人之間的關係。
至於當事人如何看待明星賽，魏斯布魯克說：「對於本周的明星賽，我感到很興奮，總而言之就是上場並且享受比賽，能夠得到這個機會，我也謙虛以對，我真的非常期待。」
柯爾。（資料照，美聯社）
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