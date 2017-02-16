NBA》今天不賣萌！柯瑞狠賞國王中鋒火鍋超霸氣（影音）
2017/02/16 17:37
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以109：86大勝國王，一哥柯瑞（Stephen Curry）雖然手感平平僅拿下13分，但他在首節賞了對方中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein）一記追魂鍋讓全場驚艷。
第一節讀秒階段，考利斯坦接獲隊友傳球後試圖上籃，但已經等在背後的柯瑞賞了他一記火鍋，也帶動球隊士氣，這霸氣一幕也被外媒剪輯成影片並撰文報導。
考利斯坦為國王替補中鋒，身高213公分，比191公分的柯瑞高出22公分，此役他也拿下13分7籃板，表現不差。
柯瑞。（資料照，USA Today Sports）
考利斯坦（中）。（美聯社）
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