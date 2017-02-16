MLB》馬林魚「剃鬍令」解禁 殷仔可以蓄鬍了

馬林魚總教練馬丁利。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕馬林魚近日捲入球隊轉賣事件，仍積極迎接春訓到來，去年球季才接下兵符的總教頭馬丁利（Don Mattingly）決定為球隊做出改變，第一件就是放寬去年設立的「剃鬍禁令」。

針對馬林魚新的「剃鬍令」，馬丁利解釋，雖然新規定球員仍無法隨心所欲的蓄鬍，但只要適當修剪就好，不再像先前球隊嚴厲的剃鬍規則，開放給球員更多「顏面」空間。

馬丁利坦言，剃鬍令並非所有球員都能接受，他自己就曾因此不想繼續在洋基打球。上季投手凱許納（Andrew Cashner）在7月從教士被交易至馬林魚時也曾反對這項禁令，不過凱許納在季末恢復自由身後，與遊騎兵簽下一年1000萬美元（約新台幣3.2億元）短約轉隊。