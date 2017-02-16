NBA》甜瓜遞補明星賽 詹皇：耶！我不是最老的了
2017/02/16 18:30
詹姆斯（左）、安東尼。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽本周末開打，本次入選明星賽的騎士球星洛夫（Kevin Love）卻因膝傷動手術無緣參與，改由尼克一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）遞補，好朋友「詹皇」詹姆斯（LeBron James）得知消息後，則搞笑的說：「我太開心了，這樣最老的就是他了。」
「這讓我太開心了，真的很開心，因為這樣Melo（安東尼）就是最老的了。」詹姆斯得知安東尼入選後，面對媒體詢問也露出燦爛笑容，開玩笑表示，這樣明星隊裡頭他就不是最老的。
事實上，詹姆斯與安東尼兩人年紀相差不多，都是32歲，安東尼（1984/5/29）僅大了詹姆斯（1984/12/30）約7個月。
安東尼遞補上後，也是他生涯第10度參與明星賽，而本季至今他出賽56場，繳出場均23.4分、6.1籃板成績。
詹姆斯受訪談到甜瓜露出開心笑容。（取自網路）
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