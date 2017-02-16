NBA》湖人戰績低迷傷腦筋 教頭華頓力圖扭轉

湖人總教練華頓（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人近況慘澹，近10場比賽僅拿下3場勝利，且今日對上太陽，又以101：137慘敗給對手，目前以19勝39敗的成績在西部排名倒數第2。

湖人總教練華頓（Luke Walton）對於球隊近況感到失望，因此他決定在即將來臨的明星周休賽期，與教練團以及球團高層討論，對於湖人最好的發展方向。華頓賽後表示，球員沒有打出競爭力，這樣的表現對於所有參加比賽的人都是不應該的。

華頓還表示，將會與湖人總管普洽克（Mitch Kupchak）、副總管吉姆‧巴斯（Jim Buss）、新任顧問魔術強森（Magic Johnson）以及湖人老闆珍妮‧巴斯（Jeanie Buss）等人開會，並匯集意見，以做出對湖人有利的下一步。